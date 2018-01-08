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Стало известно, кто был задержан по подозрению в убийстве Ирины Ноздровской

Стало известно, кто был задержан по подозрению в убийстве Ирины Ноздровской

Екатерина КОПАНЕВА, «ФАКТЫ»

08.01.2018 21:39 707

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«Только что следователь Вышгородского отдела полиции объявил подозрение в убийстве Ирины Ноздровской. Спасибо всем работникам Нацполиции и прокуратуры, которые в условиях искусственно созданной политизированой истерии смогли сделать свое дело. Так же, как делали это в более, чем двух тысячах производств по убийствам в прошлом году», — сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Как стало известно «ФАКТАМ», задержанный — отец Дмитрия Россошанского, насмерть сбившего сестру Ноздровской два года назад.

Ранее народный депутат Украины Антон Геращенко заявлял, что подозреваемый в убийстве дал чистосердечное признание.

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