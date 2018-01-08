Политолог рассказал, что может стать причиной отмены встречи военного руководства НАТО и России

Политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владими Фесенко, комментируя возможную встречу в Баку главы российского Генштаба Валерия Герасимова и главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертиса Скапаротти, заявил, что ни о каком сотрудничестве, партнерстве или же снятии с РФ санкций речь на ней не пойдет.

«Санкции — это дело не НАТО, а суверенных государств и международных организаций, например, Евросоюза. Скорее всего, речь может идти о недопущении рисков конфликтных инцидентов. Как, например, с Турцией, когда был сбит российский самолет. Таких инцидентов и с самолетами, и с кораблями было немало», — заявил политолог в эфире телеканала «112-Украина».

Владимир Фесенко также подчеркнул, что встреч двух военных руководителей может вызвать много вопросов у международного сообщества. «Если пойдет волна критики, то она может не состоятся», — добавил он.