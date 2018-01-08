Военные пенсии вырастут независимо от решения парламента – Розенко

Военные пенсии вырастут с 1 января 2018 независимо от решения Верховной Рады. Об этом в интервью «5 каналу» рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«Есть поручение президента. Первое — подойти к реформированию пенсионной системы для военнослужащих. Этот вопрос на сегодняшний день очень остро стоит, ведь это категории людей, которым 5−7 лет фактически пенсии не пересчитывались. У них своя отдельная система пенсионного обеспечения. Поэтому правительство сделало соответствующий проект закона и передал его на рассмотрение в Совет по национальной безопасности и обороне Украины. И там предусмотрен рост или осовременивания пенсий военным пенсионерам с 1 января 2018 года», — заявил Павел Розенко.

По словам вице-премьера, это решение будет выполнено в любом случае:«Если бы это утверждение и не произошло, мы все равно повысим пенсии и именно с 1 января 2018 года. И именно для военных пенсионеров. Сейчас этот вопрос находится в компетенции ВР и СНБО — ждем от них решений «.