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Неизвестные устроили стрельбу в столичном клубе

Неизвестные устроили стрельбу в столичном клубе

Инф. «ФАКТОВ»

08.01.2018 23:00 172

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Как сообщает «Киев Оперативный», вечером в понедельник, 8 января, на линию 102 поступило сообщение о том, что десять неизвестных ворвались в мужской клуб, расположенный на Большой Васильковской, и начали стрелять. К правоохранителям обратилась женщина, которая работает в данном заведении.

Стрелявшие покинули клуб буквально в течение минуты, сели в автомобиль и уехали. На место прибыли патрульные, спецназ, оперативная группа и врачи. Однако, к счастью, медицинская помощь никому не понадобилась. В данный момент продолжаются следственные действия.

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