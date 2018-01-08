Неизвестные устроили стрельбу в столичном клубе

Как сообщает «Киев Оперативный», вечером в понедельник, 8 января, на линию 102 поступило сообщение о том, что десять неизвестных ворвались в мужской клуб, расположенный на Большой Васильковской, и начали стрелять. К правоохранителям обратилась женщина, которая работает в данном заведении.

Стрелявшие покинули клуб буквально в течение минуты, сели в автомобиль и уехали. На место прибыли патрульные, спецназ, оперативная группа и врачи. Однако, к счастью, медицинская помощь никому не понадобилась. В данный момент продолжаются следственные действия.

