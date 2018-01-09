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граница

На границе введен особый режим: опасаются нелегалов и сигаретных контрабандистов

Инф. «ФАКТОВ»

09.01.2018 14:30 143

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Госпогранслужба усилила охрану государственной границы Украины. Привлечены дополнительные военнослужащие, работают мобильные группы пограничников. Такие усиленные меры введены на границе со странами Европейского Союза и на восточном участке (в зонах ответственности Восточного, Северного и Западного региональных управлений ведомства).

Как сообщают в Госпогранслужбе, усиленные меры введены из-за возможной активизации сигаретных контрабандистов, групп нелегальных мигрантов. Особый режим продлится до конца января 2018 года.

Дополнительные силы уже направлены на Закарпатье, Волынь и на Буковину. Черновицкий пограничный отряд усилен более чем 50 военнослужащими, в том числе специалистами-кинологами с хорошо натренированными розыскными собаками. В другие подразделения резервы подтянутся до конца текущей недели.

Напомним, ранее стало известно, что Украина ожидает увеличения количества провокаций на границе с Россией и потому усилила пункты пропуска техникой и личным составом.

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