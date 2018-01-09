В Испании за два часа до вскрытия в морге воскрес мертвец
Во вторник, 9 января, испанская газета La Voz de Asturias сообщила о мужчине, который воскрес в морге. Туда его доставили из тюрьмы в провинции Астурия (север Испании), где он отбывал срок.
Гонсало Монтойю Хименеса привезли с заключением о смерти, подписанным тремя медиками! На его теле уже были нанесены метки для аутопсии. Гонсало пришел в себя за пару часов до вскрытия.
Сейчас он находится под наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии в городе Овьедо. Там предположили, что у Хименеса случился приступ каталепсии. Об этом сообщает телеканал Telecinco.
При каталепсии у человека замедляются жизненно важные функции до такой степени, что иногда может показаться, что он мертв.
«Смерть» Хименеса констатировали и документально оформили медики, работающие в тюрьме. Они распорядились, чтобы тело заключенного было доставлено в морг института судебной медицины в Овьедо для дальнейшего осмотра и установления причин смерти.
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