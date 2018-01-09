Названа причина смерти бывшего зятя Юлии Тимошенко

Во вторник, 9 января, стала известна причина смерти Шона Карра, бывшего зятя Юлии Тимошенко. Как уже сообщали fakty.ua, 49-летний рок-музыкант и байкер скончался 8 января в Праге.

По некоторым данным, он умер во сне. Однако близкий друг Карра Рэймонд Дэвис Макробби утверждает, что Шон «умер в клинике от внутренних кровотечений».

«У Шона на протяжении длительного времени были проблемы со здоровьем. Урну с его прахом в Великобританию привезет дочь Шарли. После этого близкие определят дату и место похорон», — сказал Макробби.

Шарли (Шарлотта) — дочь Шона, которая появилась на свет в 1995 году в Великобритании. Карр состоял в фактическом браке с ее матерью Эммой.

В октябре 2005 года Шон женился в Киеве на Евгении Тимошенко, дочери Юлии Тимошенко. Несколько лет они жили в Украине. Карр даже собирался получить украинское гражданство. В 2012 году Шон и Евгения развелись. Карр вернулся в Британию, где женился на Мэри Хилл.