В Польше отправлены в отставку четыре министра, в том числе главы МИД и Минобороны

Во вторник, 9 января, новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отправил в отставку нескольких министров, в том числе министра иностранных дел страны Витольда Ващиковского, министра обороны Антония Мацеревича, а также министра здравоохранения Константия Раздвилла и министра цифровых технологий Анну Стрежинскую. Президент Польши Анджей Дуда уже подписал решение Моравецкого.

Минобороны возглавит теперь Мариуш Блащак, который занимал до нынешних изменений в кабинете министров пост министра внутренних дел. Работой МИД Польши будет руководить заместитель госсекретаря этого министерства, политолог, профессор социальных наук Яцек Чапутович.

Их уже привели к присяге в Президентском дворце в Варшаве.

Напомним, Матеуш Моравецкий сменил на посту премьер-министра Беату Шидло в декабре 2017 года. Ранее он был министром финансов и развития, а также занимал пост заместителя председателя Совета министров. Моравецкий принес присягу вместе со старым составом кабмина, но обещал осуществить перестановки в январе и сдержал слово.

Польские СМИ обращают внимание на тот факт, что новый премьер затеял чистку в правительстве в преддверии переговоров с Брюсселем по поводу санкций против Польши. В декабре первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс объявил о решении инициировать беспрецедентную штрафную процедуру в отношении Варшавы. В Брюсселе обвиняют польские власти в нарушении основных ценностей Европейского Союза. За последние два года в Польше приняли в общей сложности 13 законов, которые делают систему правосудия в республике зависимой от президента и правительства. Это противоречит демократическим принципам ЕС.