Гепатит А в Николаеве: причиной могли стать продукты с городской ярмарки

Как сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите Николаевского горсовета, на 9 января 2018 года в Николаеве уже зарегистрированы 62 случая подозрения на заболевание вирусным гепатитом А. В тяжелой форме болезнь протекает у одного взрослого и одного ребенка, состояние средней тяжести — у 56 человек (из них 9 детей), легкая форма — у четырех (два ребенка). В то же время лабораторно подтвержден диагноз только у 24 человек.

Как уже сообщалось, большая часть инфицированных людей употребляли воду из пунктов розлива в Заводском районе города, торгующих под одной торговой маркой. Поэтому пробы из этих семи точек были направлены на исследование в лабораторию МОЗ Украины в Одессе.

Как сообщила «ФАКТАМ» начальник Управления Госпотребслужбы в Николаевской области Лариса Бурденко, вируса гепатита А в пробах воды не обнаружено, однако есть ряд признаков других вирусов (ДНК аденовируса, РНК ротавируса), которые могут стать причиной расстройства здоровья. В связи с этим с предпринимателями, торгующими водой, проведено совещание, на котором они написали заявления о проведении в их торговых точках санитарных проверок. КП «Николаевводоканал» получил рекомендации об усилении хлорирования водопроводной воды.

- Что касается гепатита А, то «карта заболевания» дает основания предполагать, что возможной его причиной может быть употребление продуктов с ярмарки, которая проходила в ноябре прошлого года в Заводском районе Николаева, — сообщила Лариса Бурденко.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», в Николаеве зафиксирована вспышка заболеваемости вирусным гепатитом А. Большинство больных проживают в Заводском районе города. Предполагалось, что среди возможных путей заражения могут быть некачественная вода и продукты без надлежащей термической обработки, а также несоблюдение правил гигиены.