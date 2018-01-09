﻿

USD 28.20
RSS
ярмарка

Гепатит А в Николаеве: причиной могли стать продукты с городской ярмарки

Руслан ПОДГОРНЫЙ, специально для «ФАКТОВ» (Николаев)

09.01.2018 15:43 364

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Как сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите Николаевского горсовета, на 9 января 2018 года в Николаеве уже зарегистрированы 62 случая подозрения на заболевание вирусным гепатитом А. В тяжелой форме болезнь протекает у одного взрослого и одного ребенка, состояние средней тяжести — у 56 человек (из них 9 детей), легкая форма — у четырех (два ребенка). В то же время лабораторно подтвержден диагноз только у 24 человек.

Как уже сообщалось, большая часть инфицированных людей употребляли воду из пунктов розлива в Заводском районе города, торгующих под одной торговой маркой. Поэтому пробы из этих семи точек были направлены на исследование в лабораторию МОЗ Украины в Одессе.

Как сообщила «ФАКТАМ» начальник Управления Госпотребслужбы в Николаевской области Лариса Бурденко, вируса гепатита А в пробах воды не обнаружено, однако есть ряд признаков других вирусов (ДНК аденовируса, РНК ротавируса), которые могут стать причиной расстройства здоровья. В связи с этим с предпринимателями, торгующими водой, проведено совещание, на котором они написали заявления о проведении в их торговых точках санитарных проверок. КП «Николаевводоканал» получил рекомендации об усилении хлорирования водопроводной воды.

- Что касается гепатита А, то «карта заболевания» дает основания предполагать, что возможной его причиной может быть употребление продуктов с ярмарки, которая проходила в ноябре прошлого года в Заводском районе Николаева, — сообщила Лариса Бурденко.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», в Николаеве зафиксирована вспышка заболеваемости вирусным гепатитом А. Большинство больных проживают в Заводском районе города. Предполагалось, что среди возможных путей заражения могут быть некачественная вода и продукты без надлежащей термической обработки, а также несоблюдение правил гигиены.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии