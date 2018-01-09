Названа дата презентации формы сборной Украины на Олимпиаду-2018 (фото)
Официальная презентация формы сборной Украины на Олимпиаду-2018 в южнокорейском Пхенчхане состоится 23 января. По информации ua.tribuna.com, в этот же день состоятся официальные проводы нашей национальной команды на Игры в Южной Корее.
Напомню, что парадная форма сборной Украины, в которой наша команда участвовала в церемонии открытия предыдущей зимней Олимпиады в Сочи (2014 год) была признана американским изданием USA Today одной из худшей на мероприятии.
«Если длительное время смотреть на эти куртки, можно увидеть скрытый 3D-рисунок», — огласили свой вердикт американцы.
Как уже сообщали «ФАКТЫ», XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9-го по 25 февраля 2018 года.
Сегодня, 9 января, стало известно, что в Играх примут участие спортсмены из КНДР, власти которой ранее собирались бойкотировать Олимпийские игры.
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