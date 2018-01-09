Обновленному Верховному Суду Украины не хватает судей: готовится новый конкурс

Формирование нового Верховного Суда Украины будет продолжено — уже во втором полугодии 2018 года планируется объявить вторую часть судейского конкурса. Как сообщает «Судебно-юридическая газета», потребность в новых судьях вызвана слишком высокой нагрузкой в Кассационном гражданском суде и Кассационном административном суде, в которых скопились десятки тысяч дел. Именно для них на конкурсе должны выбрать более чем 80 судей.

В настоящее время в загруженных судах осталось всего лишь по 25 судей (без учета служителей Фемиды, делегированных в Большую палату Верховного Суда, и судей в командировке).

Кроме того, кадры в ближайшее время могут понадобиться и для Высшего антикоррупционного суда, проект закона о создании президент Петр Порошенко внес в парламент 22 декабря как «неотложный».

Напомним, участие в конкурсе на должности судей ВСУ подали документы 846 кандидатов. Отбор прошли 111 кандидатов, которые 11 ноября 2017 года были приведены к присяге.

Согласно данным соцопросов, судебная реформа-2017 получила в основном позитивные отзывы украинцев.