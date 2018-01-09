﻿

USD 28.20
RSS
Cудья

Обновленному Верховному Суду Украины не хватает судей: готовится новый конкурс

Инф. «ФАКТОВ»

09.01.2018 15:56 97

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Формирование нового Верховного Суда Украины будет продолжено — уже во втором полугодии 2018 года планируется объявить вторую часть судейского конкурса. Как сообщает «Судебно-юридическая газета», потребность в новых судьях вызвана слишком высокой нагрузкой в Кассационном гражданском суде и Кассационном административном суде, в которых скопились десятки тысяч дел. Именно для них на конкурсе должны выбрать более чем 80 судей.

В настоящее время в загруженных судах осталось всего лишь по 25 судей (без учета служителей Фемиды, делегированных в Большую палату Верховного Суда, и судей в командировке).

Кроме того, кадры в ближайшее время могут понадобиться и для Высшего антикоррупционного суда, проект закона о создании президент Петр Порошенко внес в парламент 22 декабря как «неотложный».

Напомним, участие в конкурсе на должности судей ВСУ подали документы 846 кандидатов. Отбор прошли 111 кандидатов, которые 11 ноября 2017 года были приведены к присяге.

Согласно данным соцопросов, судебная реформа-2017 получила в основном позитивные отзывы украинцев.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии