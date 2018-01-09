Действующий чемпион мира по футболу торгует шаурмой (фото)

Чемпион мира 2014 года по футболу в составе сборной Германии Лукас Подольски открыл свой ресторан «Мангал донер» в Кельне. При этом открытие заведения произвело настоящий фурор. Как сообщает Eurosport, в первый же день шаурму от бывшего форварда бундестим отведали больше тысячи человек. Причем бывший футболист «Баварии», «Арсенала», «Интера» и «Галатасарая» сам угощал посетителей.

За день шаурму от Лукаса Подольски отведали больше тысячи человек

Футболист сам угощал посетителей

В текущем сезоне 32-летний Подольски выступает за японский «Виссел Кобе». В его активе пять мячей в 18 официальных поединках. В настоящий момент третий бомбардир в истории сборной Германии (у Подольски — 49 мячей, у Мюллера — 68, у Клозе — 71) залечивает травму бедра.

Напомню, что Лукас Подольски родился в Польше, но, когда ему было два года, семья эмигрировала в Западную Германию (мать футболиста выступала за женскую сборную Польши по гандболу, а отец был профессиональным футболистом и в составе клуба «Шомберки» становился чемпионом страны).