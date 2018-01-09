Отец Ирины Ноздровской: в Демидове было совершено еще одно убийство (фото, видео)

В Вышгородском районе Киевской области похоронили убитую в конце 2017 года Ирину Ноздровскую. Как сообщает «Украинская правда», проститься с ней пришли несколько десятков человек, в частности, дочь Анастасия, родители, родственники, коллеги и друзья семьи. У дома дежурил экипаж скорой медицинской помощи, а село патрулировали полицейские.

Фото: pravda.com.ua

Отец погибшей правозащитницы Ирины Ноздровскои Сергей заявил, что что Дмитрий Россошанский виновен в убийстве еще одного жителя села Демидов — Александра Алехина, которого забили насмерть. Об этом он заявил в интервью «Прямого» во время похорон Ирины Ноздровской.

«В 2005 году сын Юрия Россошанского со своим другом убили здесь человека, который приехал откуда-то с Урала, из России, и здесь жил, купил пол дома. И Россошанского сын, Дима, со своим другом забили деревянными брусками, забили как зверя. А их родственник, дядя, работал главным судьей в Вышгородском суде. У этого Димы Россошанского уже был целый букет всяких преступлений. И это все покрывалось, и это убийство покрылось. Приехала милиция (тогда была милиция) и там было все в крови, они вымыли все, убрали, забрали те деревянных бруски — и увезли. И никакого дела даже открыто не было! Похоронили того беднягу, как будто он сам себя забил брусками до смерти. Это был Алехин Саша. Его многие в селе знают, он проводил людям отопления, хороший человек был. Покрыли это все убийство, потому что дядя судья», — заявил отец погибшей Ирины Ноздровской.