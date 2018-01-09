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Свитолина рассказала о целях на 2018 год

Денис МАЛЬКЕВИЧ, «ФАКТЫ»

09.01.2018 16:17 29

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Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина, выигравшая на прошлой неделе турнир в австралийском Брисбене, рассказала о главных целях на 2018 год.

— Их несколько, — цитирует Элину Свитолину пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA). - Первая — оставаться здоровой. Это определенно важнее всего, потому что в обратном случае я не смогу выполнять свою работу на сто процентов, особенно на таком высоком уровне в теннисе. Вторая — сохранять ментальную свежесть. Иначе просто начинаешь терять концентрацию и не может показывать свою лучшую игру.

По словам 23-летней одесситки, сохранять правильный настрой ей помогают прогулки вдали от теннисных кортов. «Если есть пара дней, то я еду в Испанию или Францию, чтобы просто перезагрузиться морально. Это помогает», — сказала Элина.

Также Свитолина поделилась эмоциями от выигрыша турнира в Брисбене.

— Я всегда хорошо играла на этих соревнованиях, но два полуфинала оставались моим потолком до этого года, — сказала прима украинского тенниса. — Иногда подводила удача. На этот раз я играла хорошо и справилась со сложным жребием. Довольна собой в самые тяжелые минуты матчей. Это результат работы в межсезонье. Я нахожусь на правильном пути и счастлива, что взяла титул.

Напомню, что выигрыш состязаний в Брисбене позволил Элине Свитолиной подняться с шестого на четвертое место в мировом рейтинге.

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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..

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