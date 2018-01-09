Дети в Киеве массово заразились корью после посещения цирка «Кобзов»?

Несколько детей сразу же после Нового года поступили в инфекционную больницу № 1 с одинаковым диагнозом — корь. Как утверждает мама одного из заболевших малышей Татьяна Клишина, все они накануне посещали представление цирка «Кобзов», которое проходило на Контрактовой площади.

«Я сейчас с ребенком нахожусь в детской инфекционной больнице на Дегтяревской, 23, — говорит Татьяна. - Вместе с нами в палате лежат еще несколько детей. У них тот же диагноз — корь. Все эти дети в последние дни перед новогодними праздниками побывали на представлении цирка „Кобзов“. Я прошлась по другим палатам — и там есть дети, которые также посещали этот цирк в период с 20 по 25 декабря. Многих детей, у которых нет осложнений, отправляют лечиться домой, поскольку больница переполнена заболевшими корью и класть их уже некуда».

Тем временем в СМИ появилась информация о том, что в детской инфекционной больнице в настоящее время находятся 16 детей с диагнозом «корь».

В самой больнице этот факт нам не подтвердили, но и не опровергли: «Действительно, дети, заболевшие корью, у нас в инфекционном отделении есть. Но их меньше, чем пишут в прессе. Ситуация вполне контролируемая. Все ли маленькие пациенты накануне посещали цирк „Кобзов“? По крайней мере несколько ребят, по рассказам их родителей, перед Новым годом были на представлении. Больше информации вам могут дать в департаменте здравоохранения».

«Сейчас в детской инфекционной больнице находятся 14 детей с диагнозом «корь», двое из них поступили в конце декабря, остальные 12 — в нынешнем году, — прокомментировала ситуацию руководитель пресс-службы столичного департамента здравоохранения Наталия Вишневская. — Как и где заразились дети, сказать точно невозможно: инкубационный период у кори — до 14 дней.

Дети были на разных массовых мероприятиях — спектаклях, утренниках, в торговых и развлекательных центрах, а не только в цирке. Но увеличение числа заразившихся, несомненно, связано с тем, что есть безответственные родители. Куплен билет на спектакль, а у ребенка небольшая температура, насморк или несколько прыщиков на теле. Жалко пропускать радостное мероприятие. И больной ребенок отправляется на спектакль, где с ним контактируют сотни других детей, в том числе не привитых от кори, не болевших раньше ветрянкой. Правильно же ребенка с недомоганием оставить дома и вызвать врача".

В самом цирке «Кобзов» пообещали прокомментировать ситуацию после письменного обращения по адресу их электронной почты. На момент выхода этой информации ответа от администрации цирка еще не было.

Напомним, что в Одессе из-за вспышки кори на неделю продлили каникулы школьникам. Теперь им можно отдыхать до 22 января.