В деле по убийству Ноздровской назначен судья

Пресс-секретарь Вышгородского районного суда Виктория Николаенко официально сообщила имя подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской.

Как сообщает «Укринформ», отвечая на вопрос о том, кто указан в ходатайстве, она ответила: «Юрий Россошанский». Также сообщается, что ходатайство по избранию ему меры пресечения будет рассматривать судья Алексей Рудюк.

Ранее анонсировалось, что судебное заседание начнется в 14−00. Однако к тому времени ходатайство еще не поступило в суд. По словам Виктории Николаенко, назначенный судья в данное время находится на судебном заседании по другому делу.

По информации спикера ГПУ Андрея Лысенко, подозреваемому в убийстве Ирины Ноздровской инкриминируют часть 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины.