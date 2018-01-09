Кипрский суд разрешил Ахметову тратить не более 20 тыс евро в месяц

Обнародован полный текст решения окружного суда г. Никосии (Кипр) о замораживании активов владельца группы «СКМ» Рината Ахметова по делу «Укртелекома». Его опубликовало издание Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники.

В частности, как следует из текста, ответчики-физические лица могут «использовать и распоряжаться денежной суммой в 20 000 евро ежемесячно для покрытия собственных судебных расходов».

Кроме того, респондентам и дочерним компаниям ответчика разрешено работать и распоряжаться своими активами в ходе обычной или надлежащей текущей деятельности, однако в случае превышения операции или распоряжения активами на сумму более 10 млн долларов США они должны информировать об этом юридических представителей заявителя не позднее чем за 7 дней до начала осуществления указанной транзакции.

Этим же решением ответчикам до окончательного решения суда по сути запрещено распоряжаться, продавать, отчуждать, дарить, уменьшать стоимость и каким-либо образом отягощать какой-либо актив.

Ранее сообщалось, что Окружной суд Никосии постановил заморозить активы бизнесмена Рината Ахметова на сумму 820 млн долларов по делу «Укртелекома». С иском в суд обратились представители компании Raga Establishment, которая принадлежит бывшему председателю правления «Родовид банка» Денису Горбуненко.