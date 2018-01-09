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Гарсия

Умер участник чемпионата мира по футболу-2014

Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

09.01.2018 16:45 366

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Бывший защитник английского «Уигана» Хуан Карлос Гарсия в возрасте 29 лет ушел из жизни в ночь на 9 января, сообщает пресс-служба клуба.

О том, что футболист серьезно болен, стало известно в феврале 2015 года, когда у него обнаружили рак. Субботний матч 28-го тура второго по силе английского дивизиона против «Петерборо Юнайтед» «Уиган» начнет с минуты молчания в память о своем экс-игроке.

В составе сборной Гондураса Хуан Карлос Гарсия ездил на чемпионат мира 2014 года в Бразилию и провел один матч. Всего же в футболке национальной команды он сыграл 39 поединков и забил один мяч.

Напомним, что, как писали «ФАКТЫ», в своей квартире в шведском городе Векше был найден мертвым бывший футболист сборной СССР Сергей Пригода. Он умер за несколько недель до 60-летнего юбилея.

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