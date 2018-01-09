В Украине назвали тех, кого можно считать физическим лицом с высокими доходами

Министерство финансов Украины разработало законопроект, который определяет критерии для физических лиц с высокими доходами и обязывает их подавать ежегодную декларацию об имущественном состоянии и доходах, сообщает «Интерфакс — Украина».

В частности, к указанной группе предлагается отнести налогоплательщиков — владельцев 10 и более процентов уставного (составного) капитала, а также тех, чей годовой налогооблагаемый доход за предыдущий налоговый (отчетный) год превышает 50 миллионов гривен.

В Минфине сообщают, что по результатам декларационной кампании за 2016 год 63 физических лица задекларировали доходы общей суммой более 7,6 миллиардов гривен. Государственная фискальная служба доначислила им свыше 225 миллионов гривен налога на доходы физлиц и 26,6 миллионов гривен военного сбора. Законопроектом предлагается расширить полномочия фискальной службы в получении информации по обороту средств на банковских счетах таких налогоплательщиков.

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