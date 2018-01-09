Около 13 тысяч туристов оказались в снежной ловушке на швейцарском курорте Церматт (фото)
В швейцарском кантоне Вале около 13 тысяч туристов застряли на популярном курорте Церматт, оказавшись в снежной ловушке. Из-за сильных снегопадов и наивысшего уровня угрозы лавинной опасности курорт оказался отрезан от внешнего мира. Автомобильная дорога закрыта. Приостановлено также железнодорожное сообщение. Выехать из Церматта, где постоянно проживают около 5500 человек, сейчас невозможно — так же, как и приехать в сюда.
«Все зимние пешие маршруты и подъемники остаются закрыты. Просим вас оставаться в домах, чтобы не мешать уборочным работам», — говорится в завялении местных властей.
Туристы коротают время, делая эффектные снимки на фоне сугробов и выкладывая их в соцестях.
Ранее сообщалось о лыжниках, которые оказались запертыми в раскачивавшемся под ветром подъемнике.
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