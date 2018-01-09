﻿

USD 28.20
RSS
Засыпанный снегом Церматт

Около 13 тысяч туристов оказались в снежной ловушке на швейцарском курорте Церматт (фото)

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

09.01.2018 17:03 212

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В швейцарском кантоне Вале около 13 тысяч туристов застряли на популярном курорте Церматт, оказавшись в снежной ловушке. Из-за сильных снегопадов и наивысшего уровня угрозы лавинной опасности курорт оказался отрезан от внешнего мира. Автомобильная дорога закрыта. Приостановлено также железнодорожное сообщение. Выехать из Церматта, где постоянно проживают около 5500 человек, сейчас невозможно — так же, как и приехать в сюда.
«Все зимние пешие маршруты и подъемники остаются закрыты. Просим вас оставаться в домах, чтобы не мешать уборочным работам», — говорится в завялении местных властей.

Туристы коротают время, делая эффектные снимки на фоне сугробов и выкладывая их в соцестях.

Ранее сообщалось о лыжниках, которые оказались запертыми в раскачивавшемся под ветром подъемнике.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии