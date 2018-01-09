Порошенко потребовал от полиции ускорить расследование резонансных дел (видео)

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с руководством Национальной полиции относительно расследования убийства юриста Ирины Ноздровской.

Глава государства назвал получение быстрых результатов в расследовании свидетельством «высокого потенциала» реформированной Национальной полиции, однако заявил о необходимости ускорения следствия и по другим резонансным делам, в частности, по убийству журналиста Павла Шеремета.

Напомним, во вторник, 9 января, должно начаться заседание Вышгородского районного суда Киевской области, на котором будет избрана мера пресечения подозреваемому в совершении убийства Ноздровской Юрию Росошанскому. По информации спикера ГПУ Андрея Лысенко, подозреваемому в убийстве Ирины Ноздровской инкриминируют часть 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Похороны женщины прошли в ее родном селе во вторник, 9 января 2018 года.