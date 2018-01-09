Полицейские отказались задерживать пьяную компанию, избивавшую людей на улице Глевахи

Пока правоохранители бездействуют, население поселка под Киевом собирает отряды самообороны и грозит самосудом

На Рождество в Глевахе — поселке под Киевом — произошло очередное резонансное преступление. В десятом часу вечера 26-летний Артем Туровский и его жена Кристина возвращались из магазина. Кристину толкнула девушка из проходящей мимо пьяной компании, к ней присоединилась другая. Свалив наземь, молодую женщину таскали за волосы, били головой об асфальт. Артем, разумеется, вступился за жену, тогда парни из компании набросились и на него. Мужчину били ногами и битой.

- Прохожие вызвали полицию, попытались оттащить от нас с женой шестерых нападавших, но те вошли в раж, — рассказал «ФАКТАМ» пострадавший Артем Туровский. — Минут через сорок приехал патруль, у всех взяли пояснения, что-то записали себе и хулиганов… отпустили. Я говорю полицейскому: «У одного из нападавших бита под курткой, которой он наносил удары». А тот: «Так она же у него под курткой».

Как рассказал «ФАКТАМ» руководитель пресс-службы областного главка полиции Николай Жукович, задерживать нападавших полицейские… не имели права: «Есть законы, есть суд, который дает разрешение на задержание…» Видимо, в полиции до сих пор не знают о том, что закон позволяет задерживать злоумышленников во время совершения преступления или непосредственно после него (если на подозреваемых указал очевидец или об их участии в преступлении свидетельствуют «очевидные признаки на теле, одежде или месте преступления»). Также в этих случаях разрешен обыск задерживаемых и изъятие орудий преступления — в данном случае биты под курткой.

По словам жителей поселка, компания хулиганов потом до утра с песнями гуляла по улицам, гордясь своей безнаказанностью. А пострадавших после полуночи «скорая» увезла в больницу — у женщины выявили сотрясение мозга, у нее сломан нос, у мужчины перелом руки, у обоих многочисленные гематомы. На следующий день на асфальте все еще валялись вырванные волосы Кристины и порванная одежда Артема.

Среди нападавших была замечена 19-летняя Валентина (имя изменено). А битой орудовал ее парень. Как выяснили жители Глевахи, некоторое время назад из местного магазина были украдены две биты. Первую изъяли на прошлой неделе у 13-летнего брата девушки Виталия (имя изменено) — тот с компанией сверстников до полусмерти избил 18-летнего парня. Другая — «выстрелила» на Рождество.

Как сообщали «ФАКТЫ», пятеро подростков 12−14 лет в поселке Глеваха напали на возвращавшегося после встречи Нового года 18-летнего жителя соседнего села Руслана. Его избили ногами и битой, прыгали на голове и, когда парень перестал подавать признаки жизни, ограбили и убежали. К счастью, потерпевший выжил и смог за несколько часов добраться до своего двора, где его — окровавленного и без сознания — нашли родители. Малолетних отморозков, о преступлениях которых давно судачили в поселке, местные жители сдали полиции на следующий же день. Отцу одного из хулиганов, спрятавшего сына, пригрозили самосудом, и мужчина тоже привел отпрыска в полицию.

Часть малолеток созналась в содеянном, часть — свою вину отрицает. По данным «ФАКТОВ», сознавшиеся рассказали, что били Руслана просто ради развлечения. Один из них предложил перекрыть дорогу прохожему и не пропускать его. Все согласились. Но когда парня повалили на тротуар и начали избивать, чтобы ограбить, двое ребят убежали.

В пятницу, 5 января, двоим избивавшим, которым уже исполнилось 14 лет, было объявлено подозрение в разбое. Следствие ходатайствовало о взятии их под стражу, рассказала «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Екатерина Хоменко. Впрочем, суд решил, что ночного домашнего ареста подросткам будет достаточно — утром подозреваемые могут идти в школу, а к шести вечера должны быть дома.

Виталий, которому 14 лет исполняется на следующей неделе, не может нести уголовную ответственность, поэтому по делу будет проходить как лицо, совершившее общественно-опасное деяние. После завершения досудебного следствия обвинение будет просить суд о применении к нему мер воспитательного характера (от предупреждения и до трех лет спецшколы или училища). Такие же воспитательные меры грозят еще двум не достигшим 14-летия подросткам, которые не принимали участия в избиении. И меры пресечения к ним также не применяются.

Семьи у участников нападения — неблагополучные. Как рассказывают в селе, почти у всех — неполные семьи, дома нищета и пьянство, дети и сами пьют и курят. Некоторые родители успели побывать под судом. У самого младшего из подозреваемых все братья и сестры от разных отцов — случайных сожителей матери-алкоголички, часто оставляющей их без присмотра. И детям приходится воровать, чтобы не умереть с голоду.

Виталий давно состоит на учете в службе по делам детей как лишенный родительской опеки. Его мать-наркоманку несколько лет назад суд лишил родительских прав (прошлой весной она умерла). Опеку передали бабушке, которая получала на Виталия и его младшего брата около 7 тысяч гривен. Однако, как говорят соседи, эти деньги часто расходовались не по назначению. А прошлой осенью умерла и бабушка.

Детей не передали другим опекунам и не направили в центр социальной реабилитации, где их должны обеспечить едой, одеждой и воспитанием. Мальчика с братом устроили на временное пребывание у деда-алкоголика, который не имеет ни пенсии, ни заработка. И социальная помощь, выдаваемая опекунам, ему тоже не положена. В большом доме отключены за неуплату газ и электричество, из четырех комнат только одна приспособлена для жилья — там живут и дети, и их 19-летняя сестра Валентина с сожителем и годовалым ребенком. Деда в это помещение не пускают, и он утверждает, что никакого влияния на внуков не имеет. А соседи судачат, что молодежь старика еще и поколачивает.

Поскольку служба по делам детей Васильковской райадминистрации не приняла мер по установлению опеки над Виталием и его братом, по факту служебной халатности должностных лиц данного ведомства открыто уголовное производство. Тем временем по инициативе Наталии Ибрагимовой, матери пострадавшего студента НАУ Руслана, глава поссовета вечером в понедельник, 8 января, срочно созвал заседание исполкома. Было решено забрать Виталия и его младшего брата у деда, передав их в Центр реабилитации.

В Глевахе в последнее время нередки нападения на одиноких или подвыпивших прохожих, которых избивают и грабят. Сельчане рассказывают, что в прошлом году один такой пострадавший долго лечился в больнице, а другому медики помочь не смогли и он умер. Лишь в декабре-январе было четыре нападения. Правоохранители пока эту информацию не подтверждают. Но жители Глевахи поясняют: в полицию заявляют не все потерпевшие, не веря что преступников найдут и накажут.

- В Глевахе — один участковый, он обслуживает еще четыре села, причем автомобиля у него нет, — рассказывает Наталия Ибрагимова. — Иногда сюда заезжает полицейский патруль. Он проезжает по центральной улице, в переулки даже не заглядывая. Но, как видите, теперь нападения начались даже в людных местах. В поселке есть 75 участников АТО, которые готовы патрулировать улицы. И поскольку защиты от полиции мы не видим, люди уже организовываются для самообороны.

Увы, судя по настроению местных жителей, самооборона может перерасти в самосуд — некоторые горячие головы уже предлагают всю отпущенную полицией гоп-компанию избить до полусмерти или вывезти в лес и оставить там связанными.

*На фото в заголовке: пострадавший Артем Туровский