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Хью Грант и Анна Эберштейн

Хью Грант в пятый раз станет отцом (фото)

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

09.01.2018 17:30 125

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Знаменитый британский актер Хью Грант («Дневник Бриджит Джонс», «Реальная любовь», «Четыре свадьбы и одни похороны») вскоре в пятый раз станет отцом. Его подруга — телепродюсер Анна Эберштейн ждет ребенка. Это подтвердила мать Анны в интервью журналистам, рассказав, что пара ждет девочку.
У 57-летнего Хью и уроженки Швеции Анны уже есть двое детей — пятилетний сын Джон Мунго и дочь, которая родилась в декабре 2015 года (ее имя пара скрывает). Грант и Эберштейн вместе уже около семи лет. Хотя за время их романа у актера были также отношения с сотрудницей одного из лондонских ресторанов, китаянкой Тинглан Хонг. От нее у Хью также имеется двое детей: шестилетняя дочь Табита Чжао Ши и четырехлетний сын Феликс.

Некогда Грант был помолвлен с актрисой Элизабет Херли. Их роман продлился 13 лет. В мае 2000 года они расстались. Позже Хью стал крестным отцом Дамиана — сына своей бывшей невесты от американского бизнесмена Стива Бинга.

Это будет уже третий ребенок Хью и Анны

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