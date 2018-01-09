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Николай Мартыненко

НАБУ завершило следствие по делу экс-депутата Мартыненко (инфографика)

Инф. «ФАКТОВ»

09.01.2018 17:34 37

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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завершило расследование дела по фактам завладения средствами ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» и ГП НАЭК «Энергоатом», главным фигурантом которого является бывший народный депутат Николай Мартыненко. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как следует из материалов дела, экс-депутату инкриминируют: присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; создание преступной организации; легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Другими подозреваемыми в деле фигурируют действующие руководители ГП «ВостГОК», Государственного концерна «Ядерное топливо», НАК «Нафтогаз Украины», ОАО «Объединенная горно-химическая компания» и структурного подразделения ГП НАЭК «Энергоатом» .

По версии следствия, в результате злоупотреблений госпредприятию «ВостГОК» был нанесен ущерб в размере 17,28 миллиона долларов.

Схема преступления (инфографика НАБУ)

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