С нового года в Киеве подешевели отопление и горячая вода

С наступлением нового года киевляне будут меньше платить за отопление и горячую воду. Поставщиков обязали снизить тарифы. К сожалению, снижение стоимости жилищно-коммунальных услуг оказалось незначительным.

В частности, согласно окончательному решению Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), вступил в силу новый тариф от компании «Киевэнерго» на централизованное отопление для домов и квартир, оборудованных приборами учета тепла. Теперь он составляет 1355,83 гривни за Гкал, а без домовых или квартирных счетчиков — 31,55 гривни за метр квадратный. Напомним, что в 2017 году киевляне платили за 1 Гкал тепла 1414,45 гривни или 32,91 гривни за квадратный метр соответственно.

Также подешевела горячая вода, поставляемая «Киевэнерго». При наличии полотенцесушителя кубический метр стоит 80,62 гривни, а без полотенцесушителя — 74,53 гривни. Раньше горячая вода стоила 84,45 гривни и 78,08 гривни соответственно.

Напомним, что другой крупный поставщик тепла и горячей воды в Киеве компания «Евро-Реконструкция» получила свои тарифы еще в ноябре 2017 года. Тогда НКРЭКУ повысила их для этой компании в среднем на 9%. С 29 ноября 2017 года 1 Гкал тепла стоит 1181,86 гривни для потребителей со счетчиками, а для абонентов без домовых или квартирных приборов учета стоимость отопления рассчитывается исходя из площади квартиры — по 31,42 гривни за квадратный метр.

Горячая вода от Дарницкой ТЭЦ, которой управляет компания «Евро-Реконструкция», при наличии полотенцесушителя стоит 70,56 гривни за кубический метр, а без полотенцесушителя — 65,15 гривни за кубометр.

Стоит также напомнить, что по состоянию на 1 декабря 2017 года долг Киева за тепловую энергию перед «Киевэнерго» увеличился на 1 миллиард гривен и составил 3,9 миллиарда гривен. Больше всего за отопление и горячую воду задолжали население и ЖЭКи -- 2,1 миллиарда гривен и 744 миллиона гривен соответственно.

Долг государственных организаций составил 100,6 миллиона гривен, а долг госбюджета по компенсации льгот и субсидий — 604 миллиона гривен. Наиболее злостные неплательщики живут в Шевченковском и Деснянском районах Киева. Они должны «Киевэнерго» 491,1 и 355,2 миллиона гривен соответственно.