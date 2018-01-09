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Генеральная прокуратура Украины

Дело о земельных махинациях мэра Бучи ушло в суд, - ГПУ

Инф. «ФАКТОВ»

09.01.2018 17:59 64

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Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) направила в суд обвинительный акт по действующему мэру Бучи Анатолию Федоруку, подозреваемому в земельных махинациях. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее информации, фигурантами дела являются также секретарь Бучанского городского совета, а также бывшие начальники отдела Госкомзема.

Всех их подозревают в злоупотреблении служебным положением при изъятии земель лесного фонда и изменении их целевого назначения, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») УК Украины.

В течение 2002−2015 годов указанные лица незаконно передали в собственность земельные участки лесного фонда общей площадью более 80 га, что причинило ущерб государству на общую сумму 400 млн грн.

Рассматривать дело будет Ирпенский городской суд Киевской области.

Напомним, в июле 2016 года прокуратура провела обыски у мэра Бучи Анатолия Федорука. В октябре 2016 года Генпрокуратура предъявила городскому голове подозрения в злоупотреблении служебным положением при выделении земли, а в середине июля мэру предъявили новые подозрения.

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