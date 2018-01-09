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В Сумах продают канцтовары с портретом Сталина и символикой страны-агрессора

В Сумах продают канцтовары с портретом Сталина и символикой страны-агрессора

Инф. «ФАКТОВ»

09.01.2018 18:12 212

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Служба безопасности Украины начала проверку по факту продажи в одном из магазинов Сум ученических тетрадей, на которых изображены георгиевские ленты, российская символика, в том числе и портреты советского диктатора Иосифа Сталина, а также символика страны-агрессора.

«Сейчас проводится проверка по данному факту, после чего будут приняты соответствующие решения», — сообщила «Укринформу» руководитель пресс-группы УСБУ в Сумской области Олеся Рапута.

Накануне о наличии такого ассортимента канцтоваров в магазине сообщил общественный активист из Сум Александр Такул.

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— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!

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