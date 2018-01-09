Трамп оскандалился во время исполнения гимна США (видео)

В сети обсуждают поведение президента США Дональда Трампа, который перед началом университетского футбольного чемпионата в Атланте не попадал в слова при исполнении национального гимна.

Зрители отметили, что американский президент запинался и невпопад двигал губами, имитируя пение гимна своей страны.

Видео инцидента опубликовало издание Daily Mail.

По словам журналистов, скандальное поведение американского лидера дало повод заподозрить его в незнании слов гимна.

Напомним, Белый дом заявил, что Дональд Трамп в 2020 году снова будет баллотироваться в президенты США.