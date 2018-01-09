Трамп оскандалился во время исполнения гимна США (видео)
В сети обсуждают поведение президента США Дональда Трампа, который перед началом университетского футбольного чемпионата в Атланте не попадал в слова при исполнении национального гимна.
Зрители отметили, что американский президент запинался и невпопад двигал губами, имитируя пение гимна своей страны.
Видео инцидента опубликовало издание Daily Mail.
По словам журналистов, скандальное поведение американского лидера дало повод заподозрить его в незнании слов гимна.
Напомним, Белый дом заявил, что Дональд Трамп в 2020 году снова будет баллотироваться в президенты США.
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