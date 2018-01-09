Боевики обстреляли защитников Павлополя из минометов, пулеметов и стрелкового оружия
Российско-террористические войска упорно отказываются соблюдать режим тишины на линии соприкосновения — с начала суток зафиксировано два обстрела украинских позиций. Об этом сообщили в пресс-центре Штаба АТО.
На Луганском направлении, в середине дня враг прицельно использовал против наших защитников пехотное вооружение с явным намерением спровоцировать ответный огонь. В частности, защитников Луганского противник обстрелял из гранатометов. Огонь вели с окраин временно оккупированной Калиновки.
На Донецком направлении наши бойцы, удерживающие позиции в районе Павлополя, были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов 82 мм.
Во всех случаях агрессии украинские военные ответный огонь не открывали.
Напомним, ОБСЕ призывает, чтобы все стороны договорились о строгом соблюдении режима прекращения огня на Донбассе, учитывая продолжающиеся праздники.
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