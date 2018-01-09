﻿

USD 28.20
RSS
В зоне АТО

Боевики обстреляли защитников Павлополя из минометов, пулеметов и стрелкового оружия

Инф. «ФАКТОВ»

09.01.2018 18:35 70

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Российско-террористические войска упорно отказываются соблюдать режим тишины на линии соприкосновения — с начала суток зафиксировано два обстрела украинских позиций. Об этом сообщили в пресс-центре Штаба АТО.

На Луганском направлении, в середине дня враг прицельно использовал против наших защитников пехотное вооружение с явным намерением спровоцировать ответный огонь. В частности, защитников Луганского противник обстрелял из гранатометов. Огонь вели с окраин временно оккупированной Калиновки.

На Донецком направлении наши бойцы, удерживающие позиции в районе Павлополя, были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов 82 мм.

Во всех случаях агрессии украинские военные ответный огонь не открывали.

Напомним, ОБСЕ призывает, чтобы все стороны договорились о строгом соблюдении режима прекращения огня на Донбассе, учитывая продолжающиеся праздники.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии