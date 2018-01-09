Подозреваемого в убийстве Ноздровской арестовали на два месяца без права залога

Следственный судья Алексей Рудюк решил отправить Юрия Россошанского, подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской, на два месяца под арест. Без альтернативы -- возможности внесения залога.

Зачитывая материалы, судья отметил, что Юрий Россошанский убил Ирину Ноздровскую из-за длительных неприязненных отношений, отнес ее тело к реке и сбросил его в воду. Одежду потерпевшей он забрал с собой и сжег, чем уничтожил важные улики.

Напомним, что на судебном заседании по избранию меры пресечения Юрий Россошанский просил не отправлять его под арест, а выбрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, — отпустить под личное обязательство. Он заявил, что не собирается скрываться от следствия и что переживает за семью — его супруга перенесла микроинсульт. В то же время Юрий Россошанский признал предъявленные ему подозрения в убийстве Ноздровской, заявив, что сделал это без давления, добровольно. Его адвокат Николай Личик также считает содержание своего подзащитного под стражей слишком суровой мерой пресечения.

В свою очередь обвинение настаивает на отправке подозреваемого под стражу сроком на два месяца без возможности внесения залога. Прокуроры, обосновывая свою позицию, заявляют, что Юрий Россошанский может влиять на свидетелей, ход следствия и уничтожить улики. По словам прокуроров, некоторые улики по этому делу уже были уничтожены.

Напомним, что во вторник, 9 января, Ирину Ноздровскую похоронили в Демидове.