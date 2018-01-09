В Киеве сотрудник Интерпола похитил и пытал человека

Столичная прокуратура завершила досудебное расследование в отношении сотрудника Интерпола, который вместе со своим напарником похитил человека, пытал его и требовал по надуманному поводу заплатить ему деньги. Дело передано в суд. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры:

«26-летний сотрудник Интерпола вместе со своим сообщником нашли в Интернете объявление о том, что некий гражданин продает свой автомобиль. Злоумышленники под видом покупателей назначили киевлянину встречу. Но когда продавец авто приехал по указанному адресу, его избили и затолкали в машину. После чего вывезли в лес.

Действующий сотрудник МВД показал своей жертве удостоверение сотрудника правоохранительных органов и сказал, что против мужчины открыто уголовное производство по статье «Мошенничество». Мол, если похищенный продавец авто не хочет оказаться в тюрьме, он должен заплатить выкуп.

Так, вместо того чтобы получить деньги за проданный автомобиль, потерпевший передал преступникам 85 тысяч гривен, за которыми вместе со своими похитителями ездил к себе домой. Однако этого злоумышленникам показалось мало и они потребовали еще 24 тысячи гривен".

Как стало известно «ФАКТАМ», на скамье подсудимых может оказаться пока только бывший сотрудник Интерпола. Во время досудебного расследования он находился под домашним арестом. А вот его подельник, которому сразу же после задержания так и не выбрали меру пресечения, сбежал. В настоящее время он объявлен в розыск.

Напомним, что в конце декабря в Одессе группа злоумышленников похитила женщину с целью вымогательства. В городе был введен план «Перехват», и уже через час полиция задержала троих граждан.