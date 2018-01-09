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Юрий Джавакян

Украинского теннисиста из-за допинга отстранили от соревнований

Денис МАЛЬКЕВИЧ, «ФАКТЫ»

09.01.2018 19:00 269

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Украинский теннисист Юрий Джавакян, занимающий 825-е место в мировом рейтинге, временно отстранен от всех соревнований из-за положительной допинг-пробы. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации тенниса (ITF).

По его информации, 24-летний уроженец Черновцов сдал положительный допинг-тест 9 октября 2017 года во время участия в квалификации турнира ITF в Таиланде с призовым фондом 15 тысяч долларов. В анализе мочи спортсмена, направленной в лабораторию WADA в Монреале, было обнаружено запрещенное вещество метилгексанамин, относящееся к категории стимуляторов.

Спустя два месяца, 8 декабря 2017 года, Джавакяну было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил, с которым теннисист согласился и принял временное отстранение, отчет которого начался с 6 января 2018-го.

В случае выполнения всех условий отстранения, это период будет засчитан теннисисту в срок будущей дисквалификации.

Напомним, ранее в нарушении антидопинговых правил был заподозрен сильнейший велогонщик планеты Крис Фрум, который в 2017 году сделал победный «дубль», выиграв «Тур де Франс» и «Вуэльту», что не удавалось ни единому гонщику с 1978 года.

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