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На улице Кельна

Кельн переживает аномальное наводнение среди зимы (фото)

Инф. «ФАКТОВ»

09.01.2018 19:35 180

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В Германии из-за дождей и аномально теплой для января погоды в Альпах начал таять снег. В результате вышли из берегов Рейн и его притоки вышли из берегов. В районе Кельна уровень воды в Рейне достиг высшей отметки за все время нынешнего наводнения — 8,78 метра, сообщает Deutsche Welle

На улицах города

Затопленными оказались также подвалы домов и улицы в городах Баварии, Баден-Вюртемберга, Рейнланд-Пфальца, Северного Рейна-Вестфалии.

В коммуне Пюндерих жители вообще были вынуждены сменить автомобили на лодки.

По прогнозам специалистов, в ближайшие дни вода начнет отступать.

Напомним, погодные аномалии наблюдаются не только в Европе — а Австралии в настоящее время воцарилась неимоверная жара, а в Сахаре, наоборот, выпал снег.

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Анекдот от «ФАКТОВ»

— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».

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