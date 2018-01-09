Кельн переживает аномальное наводнение среди зимы (фото)

В Германии из-за дождей и аномально теплой для января погоды в Альпах начал таять снег. В результате вышли из берегов Рейн и его притоки вышли из берегов. В районе Кельна уровень воды в Рейне достиг высшей отметки за все время нынешнего наводнения — 8,78 метра, сообщает Deutsche Welle

На улицах города

Затопленными оказались также подвалы домов и улицы в городах Баварии, Баден-Вюртемберга, Рейнланд-Пфальца, Северного Рейна-Вестфалии.

В коммуне Пюндерих жители вообще были вынуждены сменить автомобили на лодки.

По прогнозам специалистов, в ближайшие дни вода начнет отступать.

Напомним, погодные аномалии наблюдаются не только в Европе — а Австралии в настоящее время воцарилась неимоверная жара, а в Сахаре, наоборот, выпал снег.

