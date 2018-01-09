"Дело о рюкзаках": харьковский суд утвердил сделку фигуранта со следствием
В Харькове вынесен приговор одному из фигурантов «дела о рюкзаках», сообщает Цензор.НЕТ. Он получил год лишения свободы, однако в результате его заменили на аналогичный испытательный срок.
Согласно документу, обвиняемый получил задание от руководителей подделать бумаги, необходимые для участия ООО «Днипровенд» в тендере Министерства внутренних дел. Обвиняемый распечатал документы, поставил на них печать и подпись от имени директора компании. Бумаги он передал еще одному участнику схемы, а тот использовал их во время переговорной процедуры с МВД.
В дальнейшем подсудимый занимался подделкой накладных об осмотре и приемке рюкзаков, а также их поставках на Центральную базу ресурсного обеспечения министерства.
На заседании Московского районного суда было констатировано, что в ходе разбирательства мужчина признал свою вину и пошел на сделку со Специальной антикоррупционной прокуратурой.
Напомним, в декабре Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде личного обязательства на два месяца фигурантам «дела о рюкзаках» — бывшему заместителю министра внутренних дел Украины Николаю Чеботарю и бизнесмену Владимиру Литвину.
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