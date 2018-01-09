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Исчезнувшая звезда

В Запорожье неизвестные повредили памятник великому спортсмену (фото)

Инф. «ФАКТОВ»

09.01.2018 20:11 225

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В Запорожье вандалы повредили памятник двукратному олимпийскому чемпиону Леониду Жаботинскому, установленный на Аллее Трудовой Славы. Как сообщило местное издание «Индустриалка», с гранитного постамента исчезла бронзовая звезда с фамилией чемпиона.

«Неизвестные вандалы вырвали, что называется, „с мясом“, звезду, на которой было написано имя земляка, прославившего Запорожье на весь мир», — сообщили журналисты.


Как сообщали ФАКТЫ, памятник спортсмену был установлен 26 октября 2017 года. Автором является скульптор из Харькова Ельданиз Гурбанов. Скульптура изображает знаменитого тяжеловеса на пьедестале Олимпиады.

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