«Не отпевали и отпевать не будем!» - скандал с церковью Московского патриархата набирает обороты

Околоцерковный скандал, разгоревшийся после отказа священника одной из запорожских церквей Московского патриархата отпеть погибшего мальчика, крещеного якобы в лжецеркви, продолжает набирать обороты. Не стихал он и в те дни, когда православные и грекокатолики праздновали Рождество Христово, в разгар которого к храмам Московского патриархата люди несли детские игрушки — как напоминание о бесчеловечном поступке священнослужителя. В соцсетях же со своими аргументами выступали как редкие сторонники поступка запорожского священника, так и его яростные противники.

Сергій Іванов

«Я не дуже вірю в заборони, тому не впевнений в ефективності заборони мокшанської церкви, до чого закликають численні опініон-мейкери. Варто пам’ятати, що МП — це не релігійна і, тим паче, не духовна інституція, а архетипова бізнес-структура, «РАО РПЦ», відповідно, душити її потрібно не ляльками і не заборонами, а податками. Зникне прибутковість або рентабельність — зникне бізнес.

Церкви МП — на першому місці в Україні за кількістю. Отже один лише земельний податок, якщо примусити цих обскурантів його сплачувати, — це щонайменше десятки мільйонів гривень. Якщо обладнати незліченні свічні та іконні лавки касовими апаратами, забезпечити облік і оподаткування платних послуг, у загальному порядку продавати церквам ліцензії на роздрібну торгівлю підакцизною продукцією, зокрема вином, яке від того, що його «освятила» жирна наволоч у рясі, не припиняє бути алкогольним напоєм, фіскальний тиск можна збільшити до потрібних для забезпечення повальної кризи віри в лавах гундяєвської секти цифр.

Для того, щоб все це зробити, потрібна навіть не політична воля, про яку всі говорять, але ніхто не бачив, а здоровий глузд. І калькулятор".

Протоиерей УПЦ МП Игорь Рябко о недавнем скандале с отказом отпевать погибшего двухлетнего ребенка, крещенного в Киевском патриархате, заявил:

«Не отпевали и отпевать не будем! Всем разжигателям межконфессиональной вражды и мизантропам, которые спекулируют на смерти невинного ребенка, я хочу объяснить, что такое православная церковь… Православная церковь — это закрытая военная организация, которая имеет свой устав, свой порядок, свои жесткие, данные от Бога, законы существования. Она находится в состоянии не прекращающейся войны с дьяволом и его слугами. Эти слуги воюют с нами или напрямую, или косвенно — через людей этого мира».

Известный российский богослов Андрей Кураев также проанализировал церковные каноны и практику.



Запорожский неотпев. Как можно было бы

«Служителя церкви Московского патриархата зовут Евгений Молчанов, он имеет свой приход в Разумовке. Евгений пояснил, что в Московском патриархате не признают Киевский и, по их мнению, все обряды, произведенные под покровительством Филарета, недействительны.

- Ребенок, отпетый в Киевском патриархате, остается некрещеным, а сама церковь Киевского патриархата недействительна и незаконна. Я молюсь за этого ребенка дома, а в храме нельзя, потому что он некрещеный, — сказал Евгений Молчанов».



Кто постановил?

Да, это не личная позиция этого священника, так говорят многие в УПЦ. Но есть ли официальное церковное решение о непризнании филаретовских крещений?

Митрополит Александр Драбинко говорит, что УПЦ таких решений официально не принимала:

«У Украинской Православной Церкви нет четкой, документально сформулированной позиции относительно таких случаев».



На уровне Московского патриарха тоже таких решений не принималось.



Тем более нет никакого хоть как-то оформленного единства в семье Поместных Православных Церквей в вопросе о перекрещивании филаретовцев.

Что говорят каноны?

1 правило Василия Великого:



«Древние положили приимати крещение, ни в чем не отступающее от веры: посему иное нарекли они ересию, иное расколом, а иное самочинным сборищем. Еретиками назвали они совершенно отторгшихся, и в самой вере отчуждившихся: раскольниками, разделившихся в мнениях о некоторых предметах церковных, и о вопросах, допускающих уврачевание, а самочинными сборищами назвали собрания, составляемыя непокорными пресвитерами или епископами и ненаученным народом. Например, аще кто, быв обличен во грехе, удален от священнослужения, не покорился правилам, а сам удержал за собою предстояние и священнослужение, и с ним отступили некоторые другие, оставив кафолическую церковь: сие есть самочинное сборище. Отцам угодно было крещение еретиков совсем отметати; крещение раскольников, яко еще не чуждых церкви, приимати; а находящихся в самочинных сборищах исправляти приличным покаянием и обращением, и паки присоединяти к церкви».



Объяснение патриарха Сергия Страгородского:

«Принимая от Церкви то, что ему недостает, обращающийся сохраняет на себе все те действительные Таинства, какие могло ему дать его инославное общество, т. е. Сама же Церковь, но не непосредственно, а через это общество, еще не совершенно отчужденное ею… Она, отлучая раскольников и самочинников от общения в молитвах и Евхаристии, „некое правило общения“ с ними все-таки сохраняет, что и дает возможность совершаться в этих обществах действительным Таинствам».

(Патриарх Сергий. Отношение Православной Церкви к отделившимся от нее обществам // Православие и экуменизм: Документы и материалы 1902−1998. М., 1999, С.106−107).

Далее известный богослов долго и подробно, со ссылкой на многочисленные богословские источники, разъясняет смысл слов «ересь», «раскол», «самочинное сборище» и другие, анализирует церковные каноны и практики, применявшиеся в их отношении.

И делает вывод:

«Так вот, КАНОНИЧНО — признавать крещения, совершаемые у Филарета. То, что в УПЦ господствует иное мнение — это их «икономическое» своеволие. Впрочем, это обычно в условиях жесткой конкуренции. Точно так же, когда католики вели активный прозелитизм в православных регионах Османской империи, греки настаивали на их перекрещивании, в то время как в удаленной от католического мира России крещение католиков признавалось.

«Исторически решение о принятии или непринятии крещения, в частности, со стороны католиков всегда было политически мотивированным. Я специально исследовал этот вопрос и могу сказать, что когда происходило политическое обострение между православными греками и латинянами, тогда греки переставали признавать крещение латинян. В частности, это было во время четвертого крестового похода. Когда ситуация нормализировалась, то тогда крещение начинали принимать» (архим. Кирилл Говорун).

Признание крещения само по себе ничего не говорит о признании иерархии и остальных таинств. И обратно: отрицание чьего-то священства не означает отрицания крещений, совершенных отвергнутым священником. Ибо даже и в мирянском достоинстве крестить можно.

Поэтому первый же и главный аргумент, выдвинутый священником Евгением Молчановым и через него Запорепархией, неверен. Родители, просившие об отпевании, крещены еще в РПЦ МП. А тезка священника, о котором они просили, тоже крещен, хотя и у раскольников.

Было ли у родителей Жени в момент крещения ими своего первенца ясно осознаваемое желание порвать с церковью МП? (То, что сегодня оно есть, — естественно). Нет, не было. Иначе они сами выгнали бы священника МП, пришедшего на отпевание. Но источником конфликта были отнюдь не они. Значит, крещение ими ребенка не в МП, а в КП — это не жест и не декларация разрыва с МП. Это религиозная оплошность, невежество, невнимательность. Тысячи формальных прихожан РПЦ ежегодно совершают более грубые ошибки, возджигая свечи и ароматные палочки в языческих капищах при путешествии в Индию, Китай, Японию, Таиланд, Бали… Неужто их самих, их детей и родителей тоже не отпевают?

«Можно ли отпевать крещеных людей, по жизни своей не принадлежащих церкви?» — спрашивает Андрей Кураев. И отвечает:

«Сегодня принято отпевать всех без особого разбора, и каждый священник почти ежедневно врет, указуя на гроб незнакомого ему человека и глаголя: „Сие есть чадо мое“. Точно ли в тот же день в этом или других храмах Запорожья не были отпеты люди, ходившие к астрологам и целителям? А ведь интерес к язычеству — это грех пострашней, чем грех неинтереса к каноническим дракам православных».

«Само обращение в храм УПЦ МП можно было бы принять как желание и акт воссоединения. Посмотри с любовью, приими с любовью это внеканоническое человеческое горе — и эти люди снова придут к тебе уже по другому поводу, — говорит Кураев. — То, что священник не пожелал или побоялся так поступить, — это вина митрополита Луки. Он своей дурью и безмерно самовлюбленной властностью ампутировал мозги подчиненному духовенству».

Богослов напоминает, что, по мнению митрополита того же Московского патриархата Александра Драбинко, отказ был не аргументирован. Возможно, это произошло потому, что священник либо заангажирован, либо недостаточно богословски образован.

В контексте отношения к «раскольникам» владыка Александр добавил: «Когда ко мне, еще при митрополите Владимире, обращались люди, крещенные в Киевском Патриархате, я их принимал через миропомазание. То есть мы признаем Таинство Крещения у католиков, у протестантов, у всех тех, кто был крещен во имя Святой Троицы. Мы можем не признавать Таинство конфирмации, то есть миропомазания».

«Сейчас очень много шума по поводу раскола. Но в любом случае рано или поздно расколы будут преодолены, и никто не будет ни перевенчивать, ни перекрещивать. Мы помним, как это было в некоторых церквях, когда не признавались те или иные Таинства или не признавалась их полнота, но после определенного периода все запреты были сняты, все расколы преодолены и все таинства признаны», — подчеркнул митрополит.

«Полезны ли для церкви сегодня жесткие и жестокие словеса, вдобавок идущие против буквы канона? — вопрошает Андрей Кураев. - Часто приходится читать и слышать: «Я попал на войну не по своей воле. Но когда убили моего друга, во мне проснулась ненависть и я просто мстил за него». В Запорожье спор высоких церковных чиновников о своих титулах обернулся горем и обидой для обычной семьи. И это для многих людей может сделать личным ранее на замечавшийся ими конфликт.

«Поэтому я и говорю, что мальчик Женя может похоронить будущее УПЦ МП. Так что в интересах Моспатриархии надавить на киевского митр. Онуфрия с тем, чтобы тот публично отмежевался от Луки Мудищева-Запорожского и его придуманных «канонов».

Написанное богословом Кураевым накануне Рождества нашло свое подтверждение уже в светлый праздник, когда по всей Украине люди присоединились к флешмобу «принеси куклу», объявленному накануне в знак протеста против бесчеловечного поведения запорожского священника.

Юрій Гудименко

«Запорожье несет куклы и игрушки к церквям УПЦ Московского патриархата.

В комментариях пишут, что Киев собирается с куклами на 19:00 к Киево-Печерской лавре.

Пишут, что и в других городах Украины люди несут кукол к дверям церквей.

Спасибо.

Спасибо вам всем".

Не поддерживают запорожского коллегу и другие священнослужители Московского патриархата, которых цитирует «Укринформ». Правда, все они делают это анонимно. Лейтенанты и полковники армии Украинской православной церкви Московского патриархата явно боятся гнева генералов.

«Мені соромно за те, що відбулося, мені б і в голову не прийшла думка питати, в якій Церкві хрестили дитину. Я добре пам'ятаю, що казав покійний Блаженнійший Володимир Сабодан: людей з УПЦ КП і УАПЦ перехрещувати не потрібно. А раз дійсне хрещення, можливе і відспівування, — говорить один столичний благочинний.

Ще один митрофорний протоієрей заявив, що має намір усе, що відбулося, обговорити зі своєю парафією: «Все, що відбулося, вважаю підлістю по відношенню до батьків дитини і порушенням апостольських правил. На російських церковних сайтах є правило отця церкви Василя Великого. Він стверджує, що належить визнавати хрещення людей, які інакше мислять по деяких церковних предметах, адже вони належать до церкви. Ті, хто забороняє відспівувати небіжчиків із невизнаних церков, зазіхають на авторитет Отців церкви».

«Я серйозно вивчав тему, оскільки давно хотів відповісти собі на це питання, спираючись на документи. На офіційному сайті РПЦ знайшов цю відповідь. Нам пропонують ознайомитися і брати для вирішення книгу російського священика Олександра Усатова, де на 29-й сторінці чітко написано, цитую: „Англікани, лютерани, реформати, старообрядці й сучасні розкольники (наприклад, українські філаретівці) приймаються за другим чином — через миропомазання…“ Їх хрещення визнається, а значить, виходячи з цього, ми не маємо права не відспівати, тому що людина була хрещена», — заявив ще один батюшка.

«Випадок обурливий. І проблема не у відсутності канонів для відспівування, а у відсутності милосердя. Я відспівував вірних вірменської церкви і АТО-шника, який наклав на себе руки, бо вважаю, що у нього була зламана психіка, і сталося це на фронті, коли він захищав Україну», — сказав мені священик з Волині.

«Я відспівував вірних КП. І не бачу для цього жодної перешкоди, крім „благословень“ окремих архієреїв», — заявив батюшка з Сумщини.

