Названы претенденты на премию BAFTA

Во вторник, 9 января, Британская кинотелеакадемия объявила номинантов на свою ежегодную премию BAFTA, которая по праву считается одной из самых престижных в мире кино.

Неожиданно для многих лидером по числу номинация стал фильм режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды». Напомним, дель Торо 7 января получил в Лос-Анджелесе «Золотой глобус» за эту картину.

По девять номинаций досталось двум фильмам — «Дюнкерк» Кристофера Нолана и «Три рекламных щита на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдона. Трагикомедия «Леди Птица» Греты Гервиг собрала восемь номинаций.

Победители будут объявлены в Лондоне 18 февраля.

А пока приводим список претендентов на премию BAFTA в главных категориях.

Лучший фильм

«Назови меня своим именем», «Темные времена», «Дюнкерк», «Форма воды», «Три рекламных щита на границе Эббинга, Миссури»

Лучший британский фильм

«Темные часы», «Смерть Сталина», «Леди Макбет», «Приключения Паддингтона 2», «Три рекламных щита на границе Эббинга, Миссури», «Земля божья»

Лучший иностранный фильм

«Нелюбовь» (Россия), «Она» (Франция, Германия, Бельгия), «Сначала они убили моего отца» (Камбоджа), «Служанка» (Южная Корея), «Коммивояжер» (Иран, Франция)

Лучший анимационный фильм

«Коко», «Жизнь Кабачка», «С любовью, Винсент»

Лучший режиссер

Гильермо дель Торо («Форма воды»), Кристофер Нолан («Дюнкерк»), Мартин Макдона («Три рекламных щита на границе Эббинга, Миссури»), Лука Гуаданьино («Назови меня свои именем»), Дени Вильнев («Бегущий по лезвию 2049»)

Лучшая актриса

Аннетт Бенинг («Кинозвезды не умирают в Ливерпуле»), Фрэнсис Макдорманд («Три рекламных щита на границе Эббинга, Миссури»), Марго Робби («Я, Тоня»), Салли Хоукинс («Форма воды»), Сирша Ронан («Леди Птица»)

Лучший актер

Гэри Олдмен («Темные часы»), Тимоти Шаламе («Назови меня своим именем»), Дэниэл Дэй-Льюис («Призрачная нить»), Джейми Белл («Кинозвезды не умирают в Ливерпуле»), Дэниэл Калуя («Прочь»)

Лучшая актриса второго плана

Кристин Скотт Томас («Темные часы»), Лори Меткаф («Леди Птица»), Эллисон Дженни («Я, Тоня»), Октавия Спенсер («Форма воды»), Лесли Мэнвилл («Призрачная нить»)

Лучший актер второго плана

Кристофер Пламмер («Все деньги мира»), Хью Грант («Приключения Паддингтона 2»), Сэм Рокуэлл («Три рекламных щита на границе Эббинга, Миссури»), Уиллем Дефо («Проект Флорида»), Вуди Харрельсон («Три рекламных щита на границе Эббинга, Миссури»).

В прошлом году премия BAFTA в номинации «Лучший фильм» досталась мюзиклу «Ла-Ла-Ленд».

Напомним, 7 января в Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения премии «Золотой глобус»