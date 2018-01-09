Суд оставил депутата Добкина без загранпаспорта до 28 февраля

Печерский суд Киева продлил до 28 февраля действие ограничений для народного депутата от Оппозиционного блока Михаила Добкина — до этого срока он не может покидать пределы Украины, сообщают «Українські новини».

Добкину также продлили обязательства прибывать к следователю и прокурору с установленной периодичностью и уведомлять следствие или суд об изменении своего места жительства.

С ходатайством в суд обращалась Генеральная прокуратура Украины.

Михаил Добкин проходит по делу о выделении в Харькове земли псевдожилищно-строительным кооперативам. 13 июля 2017 года Верховная Рада проголосовала за лишение Добкина депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности, а также одобрила задержание и арест. Через два дня Печерский районный суд Киева постановил взять под стражу на 60 дней народного депутата и установил в качестве альтернативы сумму залога в 50 миллионов гривен. Для сбора этой суммы депутату было предоставлено пять дней.

Этот срок был выдержан, залоговые средства внесли на счет Госказначейства соратники Добкина по партии — 30 милионов поступило от нардепа Вадима Новинского, еще 20 миллионов внес сопредседатель партии «Оппозиционный блок» Борис Колесников.