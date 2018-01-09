Названы самые популярные имена детей в 2017 году

В Киевском городском управлении Минюста назвали самые популярные имена, которые родители давали своим детям в 2017 году. В ТОП-10 женских имен вошли София, Злата, Ева, Екатерина, Анастасия, Алиса, Анна, Елизавета, Полина и Карина, а самыми популярными именами для мальчиков стали Артем, Иван, Максим, Марк, Дмитрий, Михаил, Александр, Тимофей, Владислав и Матвей.

По словам начальника Главного территориального управления юстиции в Киеве Станислава Куценко, некоторые киевляне выбирали для своих новорожденных малышек оригинальные имена — Анфиса, Асфея, Аиоланта, Квитка-Наталья, Лелея, Лисана, Рафаэлла, Радомера, Жва-Федорика, Юнона, Мелодия.

Не отставали и родители мальчиков — в 2017 году в Киеве были зарегистрированы Аристотелис, Эмануэль, Михей, Ангел, Ори, Ноэль, Лукас, Ареф, Боремир, Оушен, Ноа-Габ и Прохор-Джай.

Всего в 2017 году в Киеве родилось около 36 тыс. детей (в 2016 году — 36 722 ребенка).

Напоминаем, в Украине продолжается скандал с церковью Московского патриархата, священник которой отказался отпевать двухлетнего ребенка.