Трек украинского этноколлектива зазвучал в рекламе бренда Дэвида Бекхэма (видео)

Дэвид Бекхэм выбрал песню украинской группы «ДахаБраха» «Шо з-пiд дуба» для рекламы своего бренда House 99. Об этом группа сообщила в своем Facebook.

«Тот случай, когда ДБ i DB встречаются вместе! Музыка „ДахаБраха“ острым лезвием стильно бреет десяток мужчин во главе с Дэвидом Бекхэмом! Композиция „Шо з-пiд дуба“ в рекламе House 99 By David Beckham!» — говорится в сообщении.

В свою очередь Бекхэм признался, что очень взволнован, запуская международную сеть барбершопов и собственную линию ухода для мужчин.

«Я так взволнован, наконец, поделиться House 99 со всеми людьми по всему миру», — сказал спортсмен.

Как сообщали «ФАКТЫ», первый альбом группы со странным для Украины названием «ДахаБраха» (как утверждают его участники, образовано от слов «давать» и «брать») вышел 11 лет назад. Этноколлектив в высоких головных уборах, ставших его визитной карточкой, был создан на базе столичного театра «Дах» Владом Троицким и приобрел популярность не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Спустя десятилетие артисты создали пять студийных альбомов, записали музыкальное сопровождение к отреставрированному фильму Александра Довженко «Земля».