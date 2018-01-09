Фубольный клуб Ярмоленко может пополниться легендарным бегуном

Легендарный бегун из Ямайки Усэйн Болт собирается начать футбольную карьеру в в дортмундской «Боруссии», где выступает украинец Андрей Ярмоленко. Как сообщает Daily Express, восьмикратный олимпийский чемпион уже в марте попытается пройти просмотр в немецком клубе.

«Моя травма позади, и я снова в отличной форме. В марте пройду просмотр в дортмундской „Боруссии“, после чего станет ясно, смогу ли я начать футбольную карьеру. Если в клубе мне скажут, что я имею достаточно хорошие качества, и мне нужно будет еще немного потренироваться, я так и сделаю», — сказал Болт.

В интервью журналистам Болт заявил, что его амбиции не заканчиваются на «Боруссии», и в будущем он мечтает пробиться в состав английского «Манчестер Юнайтед».

Болт является 11-кратным чемпионом мира и единственным спортсменом в истории, которому удалось торжествовать в беге на 100 и 200 метров в трех Олимпиадах подряд.

Напомним, Андрей Ярмоленко был включен в десятку лучших футболистов чемпионата Германии.