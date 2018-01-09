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Поезд

С 1 февраля "Укрзализныця" меняет график движения поезда в Северодонецк (фото)

Инф. «ФАКТОВ»

09.01.2018 23:24 98

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Поезд Лисичанск-Киев-Хмельницкий, на котором можно добраться до административного центра Луганской области, с 1 февраля поменяет график движения. Как сообщил в Facebook глава военно-гражданской администрации Луганской области Юрий Гарбуз, поезд будет отправляться из Киева на полчаса позже.

«Поезд Лисичанск-Киев-Хмельницкий с 1 февраля будет курсировать в удобное для пассажиров время. Спасибо Евгению Кравцову, директору ПАО „Укрзализныця“, за конструктивную позицию», — написал он.

Новый график движения поезда

Напомним, в ноябре «Укрзализныця» запустила из Киева в Запорожье поезд-трансформер.

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