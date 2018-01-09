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Электрички

На Киевщине неизвестные "заминировали" два электропоезда

Инф. «ФАКТОВ»

09.01.2018 23:48 103

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Во вторник, 9 января, правоохранителям пришлось проверять анонимные сообщения о заминировании двух электропоездов в Киевской области.

Как сообщило ПАО «Укрзализныця» в Facebook, звонок в полицию о заминировании электропоезда № 6083 сообщением Киев-Роток поступил в 17.40, а после этого неизвестный позвонил в полицию и сообщил о заминировании электропоезда № 6019 Киев-Фастов, который на тот момент находился в Фастове.

В «Укрзализныце» призвали пассажиров сохранять спокойствие, слушать оповещения и указания железнодорожников и правоохранителей.

Были ли найдены взрывные устройства, пока не сообщается.

Напомним, в конце 2017 года в Киеве вынесли приговор «псевдоминеру», сообщившему о подготовке взрыва в столичном метро и следственном изоляторе. Уроженец Винницкой области получил пятилетний срок лишения свободы.

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