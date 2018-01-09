Привязали к хвосту петарду и подожгли: активисты требуют наказания для убийц собаки

9 января в Святошинском районе Киева под зданием прокуратуры № 8 прошла акция протеста зоозащитников. Около сотни активистов и неравнодушных людей вышли на митинг из-за жестокого убийства собачки Бубы. 1 января компания подростков привязала к хвосту собаки петарду и подожгла ее. Собака получила тяжелые ранения и умерла в муках.

- Это сделали подростки лет 14-ти, — рассказала «ФАКТАМ» зоозащитник Оксана Костюкевич. — Очевидцы готовы их опознать. У нас есть информация, что один из этих подростков является сыном чиновника районной администрации. Но пока еще рано называть его фамилию. Для начала мы хотим добиться, чтобы в прокуратуре открыли уголовное производство по статье «Жестокое обращение с животными».

— Подростки убили собаку средь бела дня?

— Это произошло около шести часов вечера. Местные жители, которые хорошо знали Бубу, рассказывали: собака была очень доброй и общительной. Она совсем не боялась людей. И тех подростков тоже. Несчастное животное не думало, что ему причинят зло.

О Бубе продавцы местного рынка не могут вспоминать без слез. Говорят, собака жила на рынке около десяти лет. Продавцы в шутку называли Бубу членом своего коллектива. После взрыва петарды истекающая кровью собака спряталась в подвале жилого дома.

- Женщина, которая нас вызвала, слышала взрыв, — рассказал «ФАКТАМ» член Команды спасения животных Михаил. — Она видела, как мимо дома быстро пробежала собака и прыгнула в подвал. Раненая собачка протиснулась в узкую щель между решеткой и стенкой дома. Когда мы ее оттуда достали, увидели, что у нее надорван хвост и повреждены внутренние органы. Мы оказали собаке первую помощь, укололи обезболивающие препараты и срочно госпитализировали. Ветеринары вызвали главного хирурга, который оперировал Бубу всю ночь. К сожалению, на следующий день собака скончалась.

Прокурор Василий Ярошовец принял у активистов заявление и пообещал, что вопрос открытия уголовного производства будет решен в течение суток.