Японский космонавт за три недели на орбите стал выше на девять сантиметров

Вечером 8 января японский космонавт Норишиге Канаи сообщил в Twitter, что за три недели своего пребывания на орбите, он заметно… подрос! «У меня большие новости сегодня. Мы измеряли наш рост и вес, и — вау, вау, вау — я вырос на целых 9 сантиметров!» — написал Канаи.

«Я вырос, как растение, всего за три недели. Ничего подобного со мной со школы не происходило. Я немного волнуюсь, что не помещусь в „Союз“, когда полечу обратно», — добавил японский космонавт, которому 5 декабря исполнился 41 год.

Канаи по образованию медик. Он знал, что длительное пребывание в невесомости обычно приводит к увеличению роста человека на один-два сантиметра. Это объясняется тем, что в условиях невесомости нагрузка на позвоночник значительно уменьшается. Позвонки слегка раздвигаются. Когда человек возвращается на Землю, его рост становится прежним.

Однако увеличение роста сразу на девять сантиметров — это случай уникальный. Представитель Космического агентства Великобритании Либби Джексон заявил BBC: «Девять сантиметров — это, конечно, много. Но возможно. Каждое человеческое тело — особенное, и оно реагирует на невесомость по-своему».

Что касается волнения Канаи относительно возвращения на Землю, то оно имеет под собой некоторые основания. Спускаемая капсула российских «Союзов» невелика. Существуют определенные ограничения по высоте. Высокий космонавт на самом деле может испытать некоторые проблемы.

Норишиге Канаи впервые полетел в космос. Это произошло 17 декабря 2017 года. Японец вошел в состав экипажа корабля «Союза МС-07».