С Нового года в городах нужно ездить медленнее, а неправильная парковка грозит эвакуацией

«ФАКТЫ» рассказывают о нововведениях, вступивших в силу в 2018 году

Для украинских водителей новый год начался с целого ряда изменений. Некоторые из них уже вступили в силу, другие получат путевку в жизнь чуть позже. О самых важных и ключевых нововведениях хотим напомнить нашим читателям.

С 1 января 2018 года в Украине на 10 километров в час снизилась максимально допустимая скорость движения в населенных пунктах — теперь в городах и селах можно ездить не быстрее 50 километров в час. Однако, как и прежде, у местных властей осталась возможность увеличивать лимит скорости в городах в тех местах, где это позволяют дорожные условия (на многополосных проспектах и магистралях). При этом скоростные лимиты для движения на загородных дорогах, автомагистралях, для начинающих водителей, для автобусов и прочие остались прежними.

В правительстве считают, что снижение скорости позволит повысить безопасность движения и приблизит наше законодательство к законам Евросоюза, где такое ограничение скорости движения в городах действует давно.

Увы, несмотря на объявленные новые правила, полноценно они не заработали. Во-первых, потому что в Административном кодексе Украины по-прежнему остался так называемый ненаказуемый запас в плюс 20 километров в час, позволяющий водителям без негативных последствий превышать установленные ограничения скорости. А во-вторых, Патрульная полиция с самого своего появления и по сей день не контролирует соблюдение скоростных режимов. Более того, их сейчас вообще днем с огнем не увидишь на улицах, вот водители и ездят, как им заблагорассудится. Подобный вид деятельности Нацполиции вообще не предусмотрен действующим законодательством.

До сих пор не узаконены и приборы для измерения скорости, из-за чего затягивается введение автофиксации нарушений ПДД, без которой привлечь нарушителя к ответственности по закону невозможно. Да и с ужесточением этой самой ответственности пока не сложилось: штрафы за превышение скорости до заявленных МВД 3200 гривен может повысить только Верховная Рада, внеся соответствующие изменения в Административный кодекс. Когда-то это случится. В общем, хотели как лучше, а получилось как всегда.

Еще одно серьезное нововведение — изменение порядка выдачи прав водителям-новичкам. Отныне им выдают временные корочки с ограниченным сроком действия — на два года. Если в течение этого срока водитель допустит не более двух нарушений ПДД, то затем в сервисном центре МВД ему выдадут уже постоянные права. Если же он проштрафится три раза и больше, то для получения удостоверения придется повторно сдать теоретический и практический экзамены. Более того, если он допустит грубое нарушение, за которое его лишат права управления (за езду в нетрезвом состоянии, за серьезное ДТП и прочее), то вернуть временные документы он уже не сможет.

Изъятое удостоверение передается в сервисный центр МВД по месту жительства водителя, где оно будет уничтожено. Возобновить право на вождение можно после повторного медосмотра, обучения в автошколе и успешной сдачи экзаменов в сервисном центре МВД. При положительном прохождении всех этих этапов будут опять выдаваться временные удостоверения на два года.

Это изменение также было введено по инициативе Кабмина (постановлением № 885), где считают, что оно позволит в корне изменить отношение водителей к выполнению правил движения: дескать, водители-новички будут строже их соблюдать, что в итоге приведет к снижению общего количества ДТП в Украине.

С начала года произошли изменения в налоговом законодательстве. В частности, отменена растаможка на электромобили (закон № 2245−19). Отныне при ввозе такого транспорта в Украину (нового и бэушного, как из Евросоюза, так и из США) уже не нужно оплачивать акциз (ранее действовала фиксированная ставка в 109 евро) и налог на добавленную стоимость (20 процентов от суммы стоимости авто и акциза). Напомним, что еще один обязательный сбор — ввозная пошлина, который ныне действует для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (бензиновых и дизельных), — для электромобилей был отменен еще в конце 2015 года.

На сегодняшний день владельцам электрокаров придется оплатить единственный налог — сбор в Пенсионный фонд, который взимается при первой регистрации и составляет от трех до пяти процентов от стоимости автомобиля.

Благодаря отмене растаможки для электромобилей, по прогнозам нашего правительства, они могут подешеветь на 17 процентов. Хотя особо радоваться не стоит: акциз и НДС на электромобили отменены не навсегда, а временно — всего на год (до 31 декабря 2018 года), из-за чего в текущем году прогнозируют бум ввоза в нашу страну таких автомобилей.

Кстати, 31 декабря 2018 года также истекает срок действия так называемого льготного акциза — сниженной ставки этого налога при ввозе подержанных автомобилей, оснащенных традиционными двигателями. Напомним, что этой льготой может воспользоваться каждый украинец, растаможив таким образом один легковой автомобиль не старше 2010 года выпуска, двигатель которого соответствует требованиям Евро-5. Не подпадают под льготы транспортные средства, ввезенные из России и с оккупированных территорий Украины. Если до конца года наши законодатели не решатся на продление сниженных ставок акцизного сбора, то уже с начала 2019 года они увеличатся в среднем в два раза!

Еще одно изменение в налоговом законодательстве касается автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями: в 2018 году снижается ставка ввозной пошлины при импорте транспортных средств. Правда, это касается не всех транспортных средств, а только ввозимых из Европы, и связано с подписанным Соглашением о свободной торговле между Украиной и ЕС. Согласно этому документу ставки ввозной пошлины будут постепенно снижаться и в конечном итоге достигнут нулевой отметки. Сроки снижения ставок разные (от семи до десяти лет) и зависят от типа двигателя (см. таблицу).

Помимо изменений, которые уже начали действовать с начала 2018 года, есть и такие, которые вступят в силу позже. В частности, с высокой долей вероятности через полгода начнут действовать новые правила наведения порядка на парковках для транспортных средств (законопроект № 5364). Согласно этому документу любые нарушения правил остановки, стоянки и парковки будут фиксироваться путем фото- или видеосъемки. Более того, это смогут делать не только полицейские, но и парковщики.

При этом нарушителей правил парковки будут наказывать заочно — без их присутствия. Для доказательства факта нарушения достаточно фото или видео, на котором будет четко видно, что автомобиль оставлен, к примеру, под запрещающим знаком или что под его лобовым стеклом отсутствует талон об оплате парковки. В дальнейшем нарушителю отправят печально известное «письмо счастья» с постановлением о наложении штрафа и фотографиями его машины на месте «преступления».

Не спасет водителя даже то, что его место проживания может отличаться от адреса, указанного в регистрационных документах на машину. Задекларировано, что днем получения постановления считается дата возвращения почтового отправления с отметкой о его невручении. Возмездие настигнет даже иностранцев — «письмо счастья» им вручат пограничники при выезде из Украины. А если нарушители откажутся платить штраф, то им запретят въезд в нашу страну до погашения взыскания.

Предусмотрено, что нарушением правил парковки считается простой транспорта более десяти минут на платной площадке без оплаты услуг по ее использованию. В данном случае водителю грозит штраф в 20-кратном размере от стоимости часа парковки на данной площадке. Но и это не самое страшное…

Принятым документом была узаконена еще и эвакуация транспортных средств, причем к этой мере вправе прибегать как полицейские (когда расположение транспортного средства создает угрозу для безопасности дорожного движения), так и парковщики (за неоплату парковки или если машина припаркована на местах для инвалидов).

Рассказывая об этом новшестве, мы предположили, что перечисленные нововведения начнут действовать через полгода. Дело в том, что законопроект № 5364 был принят парламентом практически под елочку, вопреки разгромной оценке Главного юридического управления Верховной Рады. Закрыл на это глаза и глава парламента, подписав его и передав на окончательное визирование президенту. Подпишет ли сомнительный с точки зрения законности документ глава государства, пока не известно.

Впрочем, это еще не все сюрпризы, которые готовят водителям наши народные избранники. В частности, в профильном комитете Верховной Рады находится законопроект, которым предлагается радикально увеличить штрафы за нарушения ПДД (в некоторых случаях в 20 раз, например, за вождение автомобиля водителем, лишенным прав), а также существенно урезать права участников движения, расширив при этом полномочия полицейских (см. «ФАКТЫ» за 07.12.2017 и 21.12 2017 года). Мы, как всегда, внимательно следим за всеми нововведениями в автомобильной сфере и будем оперативно сообщать нашим читателям об изменениях.