Немецкая компания Volkswagen представит третье поколение своего кроссовера Touareg в Китае

Внедорожник станет крупнее предыдущей модели, но при этом легче благодаря деталям из алюминиевых сплавов

Нынешняя вторая генерация кроссовера VW Touareg выпускается уже семь лет. Хотя на протяжении последнего года активно обсуждается информация о появлении наследника. Впервые об этом заговорили еще в апреле 2017 года, когда был представлен концепт-кар VW T-Prime GTE. И вот на днях была озвучена дата премьеры новой модели: Touareg третьего поколения представят весной 2018 года. Интересно, что немецкий кроссовер первыми увидят китайцы. Его собираются представить в апреле на Пекинском автосалоне. Хотя знатоки этому факту особо не удивятся: именно здесь в 2010 году дебютировала нынешняя модель и уже упоминавшийся концепт-кар.

Первое, чем удивляет новое поколение VW Touareg, — кардинально преображенным дизайном. В отличие от нынешней модели со спокойными плавными линиями дизайна, наследник выглядит более выразительно и динамично, а благодаря массивной хромированной радиаторной решетке и таким же воздухозаборникам в переднем бампере — еще и более солидно. Внешне он очень напоминает концепт-кар VW T-Prime GTE, по мотивам которого он, собственно, и был создан.



* Массивная хромированная радиаторная решетка и такие же воздухозаборники в переднем бампере придают новичку солидности

Новинка построена на платформе MLB Evo, на которой уже построены другие кроссоверы концерна Volkswagen — Audi Q7, Porsche Cayenne и Bentley Bentayga. Соответственно, Touareg третьей генерации получит двухрычажную переднюю подвеску и многорычажную заднюю, опциональные адаптивные амортизаторы и пневмоподвеску. Он станет крупнее нынешней модели, но при этом общая масса уменьшится благодаря большему использованию деталей из алюминиевых сплавов в конструкции кузова.

Все модификации будут оснащаться восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Возможно, что, как и у предшественника, у новичка также будет два типа трансмиссии: базовая с межосевым дифференциалом Torsen и более дорогая с понижающим рядом и задней межколесной блокировкой.

Поначалу линейка силовых агрегатов будет включать бензиновые и дизельные двигатели с турбонаддувом объемом два и три литра, а впоследствии ее дополнит и подзаряжаемая гибридная версия. Вероятнее всего, она будет похожа на ту, которая была установлена на концепт-каре VW T-Prime GTE: 2,0-литровый TFSI (252 лошадиные силы) электродвигатель на 100 киловатт, вживленный между ДВС и восьмиступенчатым «автоматом», и литий-ионная батарея емкостью 14,1 киловатт-часов над задней осью.



* Дизайн третьего поколения кроссовера Touareg очень напоминает концепт-кар VW T-Prime GTE, по мотивам которого новинка, собственно, и была создана

Суммарная мощность этой гибридной установки составляет 381 «лошадку» и 700 Н. м крутящего момента. Разгон с нуля до сотни занимает показательные шесть секунд, а «максималка» достигает 224 километров в час. Исключительно на электротяге гибрид способен преодолеть около 50 километров. Полностью разряженная батарея может зарядиться до ста процентов от бытовой розетки за восемь часов, а от станции быстрой зарядки — за два с половиной часа. В цикле NEDC подобная гибридная установка потребляет всего 2,7 литра бензина на 100 километров пути, а если тяговая батарея полностью разряжена — расход составит 8 литров на «сотню».

