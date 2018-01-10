Протестующие открыли движение транспорта на границе с Польшей

Участники перекрытия дорог в знак протеста против внесения поправок в Налоговый кодекс, ограничивающий ввоз товаров в Украину, начали сворачивать свои акции. Первыми освободили дорогу для транспорта люди, постоянно переходившие трассу по пешеходному переходу неподалеку от пункта пропуска «Шегини». Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области, экипажи которой несли охрану общественного порядка во время акции протеста.

«Около 15.00 протестующие собираются разблокировать движение автомобилей и на дороге у пункта пропуска „Краковец“, блокирование которого началось с девяти утра», — отметили в полиции.

Сами участники акции также подтверждают, что их протест продлится до 15.00, правда, при этом они обещают снова перекрыть автодороги, если украинские власти не отменят ограничение в «24 часа».

Напомним, что, согласно поправкам в Налоговый кодекс, теперь ограничен ввоз в Украину товаров одним человеком, отсутствовавшим в стране более 24 часов. Суммарная стоимость товаров не должна превышать 500 евро, а вес — 50 килограмм. Это и привело к тому, что многие жители приграничных районов утром 10 января вышли перекрыть дороги в сторону Польши — у пунктов пропуска «Шегини», «Ягодин», «Рава-Русская», «Краковец», «Грушев», «Смильница» и «Угринов».

Это привело к образованию огромных очередей в сторону границы. Правда, как заверяли сами участники акции, они пропускали рейсовые автобусы, а также автомобили с детьми. А чуть позже, видимо, чтобы снизить накал страстей, начали пропускать по десять авто каждые полчаса.

Как уже сообщали fakty.ua, утром 10 января в пунктах пропуска на границе с Польшей начали скапливаться большие очереди, проводятся усиленные проверки.

Фото со странички в Facebook Сашка Львівського