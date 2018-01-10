Под Львовом разбилась машина с военнослужащими

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Львовщине 10 января возле села Когуты Яворовского района. Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции Львовской области, автомобиль Mitsubishi Carisma, которым управлял 27-летний львовянин, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106, за рулем которого был киевлянин.

Водитель ВАЗа погиб, четверо его пассажиров получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы. Погибший и все пострадавшие — военнослужащие-контрактники в возрасте 21−22 лет, жители Ровенской, Львовской, Хмельницкой и Винницкой областей. Правоохранители расследуют обстоятельства ДТП.

Как сообщали fakty.ua, 6 января под Львовом в столкновении маршрутки и легковушки пострадали семь человек, в том числе и иностранцы.