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Национальный банк Украины

В Нацбанке подсчитали, сколько раз предоставляли силовикам доступ к банковской тайне в 2017 году

Инф. «ФАКТОВ»

10.01.2018 15:38 52

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Национальный банк Украины в 2017 году 152 раза предоставлял правоохранителям доступ к имуществу и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере. Информация об этом размещена на сайте регулятора.

В частности, в декабре правоохранители получили доступ к банковской тайне 22 раза: 7 раз по запросу Генеральной прокуратуры, 6 раз — Национальной полиции, еще 6 раз — по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), 2 раза — Службы безопасности Украины (СБУ) и один раз — Государственной фискальной службы.

С 1 января 2018 года вступили в силу обновленные правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. В т.ч. регулятор усовершенствовал порядок раскрытия банками информации, содержащей банковскую тайну, в электронном виде. Кроме того, был урегулирован порядок предоставления информации, содержащей банковскую тайну, Национальному антикоррупционному бюро Украины и частным исполнителям.

Напоминаем, в октябре НАБУ призывало президента ветировать закон о судебной реформе, назвав его парализующим работу органов досудебного следствия. Так, одна из проголосованных депутатами поправок ограничивает сроки досудебного расследования тяжких преступлений до шести месяцев с возможностью продления по решению суда еще на полгода. Тогда в Бюро привели доводы, что только на раскрытие банковской тайны согласно ст. 164 УПК детективу понадобится минимум 7−10 месяцев.

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